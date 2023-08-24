В Австралии впервые за 25 лет встретили редчайшую ходячую рыбу

Она способна бодро шлепать по дну на своих плавниках.
На юго-востоке Австралии впервые за 25 лет заметили редчайшую ходячую рыбу вида Pezichthys compressus — об этом сообщили в австралийском Государственном объединении научных и прикладных исследований (CSIRO). Эту рыбу обнаружили впервые с 1996 года в районе отдаленного острова в Бассовом проливе. Она относится к семейству придонных брахионихтиевых лучеперых рыб.
Ученые оказались в Бассовом проливе в рамках экспедиции по исследованию воздействия климатических изменений на морскую среду у юго-восточного побережья Австралии. По словам исследователя CSIRO Карли Девайн, рыба находилась на глубине 292 метра у края подводного каньона возле острова Флиндерс, к северо-востоку от материковой части Тасмании.
«Найти эту рыбу невероятно сложно», — отметила специалист.
Представители вида Pezichthys compressus способны шагать по дну на плавниках, используя их как ноги. Ранее их видели лишь дважды — в 1986 и 1996 годах, причем оба раза у побережья австралийского штата Виктория. Среда обитания этих рыб и их потенциальная численность на данный момент остаются неизвестными.
Ранее сообщалось, что змею в джунглях Панамы назвали в честь матери Леонардо Ди Каприо
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