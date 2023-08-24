авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 3(7)

Август

Russian Traveler №3(7) 2023
Очень жаркий август: Финальный этап!
Очень жаркий август: Финальный этап!

№ 3(7)

Август

Russian Traveler №3(7) 2023
Очень жаркий август: Финальный этап!
Очень жаркий август: Финальный этап!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Австралии впервые за 25 лет встретили редчайшую ходячую рыбу

Фото: Lincoln Wong / CSIRO / Wikimedia

Она способна бодро шлепать по дну на своих плавниках.

На юго-востоке Австралии впервые за 25 лет заметили редчайшую ходячую рыбу вида Pezichthys compressus — об этом сообщили в австралийском Государственном объединении научных и прикладных исследований (CSIRO). Эту рыбу обнаружили впервые с 1996 года в районе отдаленного острова в Бассовом проливе. Она относится к семейству придонных брахионихтиевых лучеперых рыб. 

Ученые оказались в Бассовом проливе в рамках экспедиции по исследованию воздействия климатических изменений на морскую среду у юго-восточного побережья Австралии. По словам исследователя CSIRO Карли Девайн, рыба находилась на глубине 292 метра у края подводного каньона возле острова Флиндерс, к северо-востоку от материковой части Тасмании.

Фото: CSIRO AU
Обнаружить рыбу удалось с помощью камеры подводного исследовательского ровера

«Найти эту рыбу невероятно сложно», — отметила специалист.

Представители вида Pezichthys compressus способны шагать по дну на плавниках, используя их как ноги. Ранее их видели лишь дважды — в 1986 и 1996 годах, причем оба раза у побережья австралийского штата Виктория. Среда обитания этих рыб и их потенциальная численность на данный момент остаются неизвестными.

Фото: Фото из национальной коллекции видов рыб CSIRO
Узкотелая рыба-рука была впервые обнаружена CSIRO в 1986 году.

Ранее сообщалось, что змею в джунглях Панамы назвали в честь матери Леонардо Ди Каприо

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023