В Австралии зафиксировали редкий случай каннибализма среди змей

Такие события почти никогда не снимались на камеру.

Ник Сток, менеджер заповедника дикой природы Пикканинни-Плейнс при Австралийской охране дикой природы (AWC) на крайнем севере Квинсленда, сфотографировал большого черноголового питона (Aspidites melanocephalus), поедающего своего менее удачливого сородича.

Несмотря на обычное поведение питона, заключающееся в смертельном сжатии добычи перед едой, эта змея меньшего размера была съедена, пока она была еще жива. К сожалению для одного из этих животных, это, тем не менее, естественный аспект их поведения.

«К счастью для меня, но не к счастью для питона, прошло около 15 минут с момента, когда я впервые стал свидетелем первоначального сжатия, до того, как питон закончил трапезу и вернулся в свою нору, которая находилась всего в трех метрах от меня», – Ник Сток.

Реклама

В отличие от многих змей, которые охотятся на млекопитающих, черноголовый питон, как известно, чаще питается рептилиями, и ранее уже сообщалось о подобных случаях каннибализма. Как и в этом случае, неполовозрелые питоны уязвимы для хищников со стороны крупных взрослых особей. Однако крайне редко можно стать свидетелем такого события, не говоря уже о том, чтобы запечатлеть его на камеру.

Хотя каннибализм в человеческом виде табуирован, в животном мире он широко распространен и встречается чаще, чем думает большинство людей.

«Поначалу это было неожиданностью, но мне очень повезло стать свидетелем такого события. Раньше я был свидетелем того, как черноголовые питоны поедали сетчатую коричневую змею и желтого пятнистого варана, однако это был первый раз, когда я стал свидетелем того, как черноголовый питон поедал другого черноголового питона», – Ник Сток.

Хотя эти питоны не опасны для человека, их видели поедающими крупных рептилий, таких как вараны, и даже вступающими в сражения с ядовитыми змеями.

По словам эколога дикой природы Хелены Стоукс, примеры каннибализма среди черноголовых питонов объясняются не только потребностями в питании, но и способствуют уменьшению конкуренции за ресурсы в конкретном районе.

Хотя технически это событие произошло «в неволе», заповедник дикой природы Пикканинни-Плейнс на самом деле охватывает 164 862 гектара отдаленных разнообразных кустарников в центре полуострова Кейп-Йорк и является важной территорией для природоохранных проектов, исследований биоразнообразия и других исследований дикой природы.