В Австралии заметили двух редчайших ехидн-альбиносов

Ехидны – пугливые существа, и даже обычные особи редко попадаются на глаза людям.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс за две недели заметили двух чрезвычайно редких ехидн-альбиносов.

Житель штата нашел одну из них на обочине. Он помог ей перебраться через дорогу, сфотографировал и сообщил о наблюдении чиновникам местного совета, которые рассказали о животном в соцсетях.

«Познакомьтесь с Раффи, редкой ехидной-альбиносом. Мы подумали, что он слишком красив, чтобы не поделиться снимком. А ещё он особенно редок, поскольку в Австралии редко можно увидеть этих млекопитающих, откладывающих яйца», – говорится в сообщении.

Ехидны – одно из двух известных в мире млекопитающих (вместе с утконосами), которые откладывают яйца. Их называют первозверями – наряду с типичными чертами млекопитающих они обладают признаками рептилий и птиц. Даже если не брать это во внимание, ехидны – удивительные звери. При смертельной опасности они просто ложатся спать, в невероятную жару охлаждают себя соплями, а еще у них ну очень странные пенисы (но это совсем другая история).

Через 11 дней после первого наблюдения Австралийская служба информации, спасения и образования дикой природы (WIRES) опубликовала изображения второй ехидны-альбиноса, которая, по-видимому, была сбита автомобилем и получила легкие травмы.

«Эта редкая ехидна-альбинос по прозвищу Мистер Спайк недавно была передана на попечение WIRES после предполагаемого столкновения с автомобилем», – написали сотрудники службы в соцсети.

Мистер Спайк Фото: WIRES

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Через пару дней под присмотром добровольцев WIRES Мистера Спайка выпустили в дикую природу в заросли кустарников рядом с местом, где он был найден.

Альбинизм – это генетическая мутация, которая препятствует выработке организмом меланина. Меланин является основным пигментом, окрашивающим кожу, мех, перья, чешую и глаза животных. Он производится в клетках, называемых меланоцитами. У животных с альбинизмом эти клетки не функционируют, из-за чего звери кажутся частично или полностью белыми.

Биологи говорят, что короткоклювые ехидны могут быть светлыми и без альбинизма, но тогда они различаются по окраске: от светло-коричневой в более жарких северных регионах до темно-коричневой на юге и черной в Тасмании. Хотя ехидны широко распространены в Новом Южном Уэльсе, они редко попадаются на глаза людям из-за их осторожности и пугливости.

Хотя трудно точно определить, насколько редки ехидны-альбиносы, Джон Грант, представитель WIRES, рассказал, что спасательная организация позаботилась всего о трех или четырех особях за десять лет его работы там.

Специалисты предупреждают, чтобы люди не приближались к ехиднам, поскольку это может помешать их естественному поведению. «Если вы увидите необычную ехидну на улице, пожалуйста, не стесняйтесь сделать пару снимков, но не приближайтесь, не прикасайтесь и не пытайтесь задержать её. Важно оставить диких животных в покое, так как вы рискуете сбить их с толку или оставить детенышей без присмотра в норе», – говорят они.