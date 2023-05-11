В Австралии женщина засосала ядовитую змею пылесосом

Внутри пылесборника оказался маленький детеныш коричневой демансии.

Жительница штата Квинсленд (Австралия) засосала пылесосом ядовитую змею — об этом рассказал местный змеелов Дрю Годфри из организации Hervey Bay Snake Catchers. По словам Годфри, его вызвала напуганная женщина, которая сказала, что поймала пресмыкающееся таким необычным способом.

Змеелов назвал такие действия незаконными и жестокими и сообщил женщине, что эти змеи в Австралии — охраняемый вид.

Дрю Годфри нашел в пылесборнике недавно вылупившегося детеныша коричневой демансии — малоопасного для людей, но ядовитого австралийского эндемика. Коричневую демансию часто путают с восточной коричневой змеей, которая считается чрезвычайно опасной для людей.

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Фото: @snakecatcherherveybay

Змеелов отметил, что коричневые демансии кусали его трижды — это напоминало пчелиные укусы. К счастью, оказавшийся в пылесосе детеныш не пострадал и Годфри выпустил его в ближайших кустах.

Ранее сообщалось, что ученые описали новый для науки вид змеи из рода Phalotris, который был обнаружен на северо-востоке Парагвая. Вид получил название Phalotris shawnella; эта змея отличается от других родственных видов по красной голове, желтому воротнику, черной боковой полосе и оранжевой брюшной чешуе с черными пятнами неправильной формы.