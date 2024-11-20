В Балтийском море дельфин от одиночества заговорил сам с собой

Он может испытывать схожие с человеческими эмоциональные переживания.

Морские биологи из Университета Южной Дании обнаружили в Балтийском море самца афалины, который, кажется, ведет беседы с самим собой. По всей видимости, такое поведение связано с тем, что животное чувствует себя одиноким. Дельфина, впоследствии получившего прозвище Делле, ученые впервые заметили около пяти лет назад вблизи датского канала Свендборгсунд. Постепенно они начали подмечать некоторые странности в поведении этого морского млекопитающего.

Выяснилось, что Делле весьма «болтлив». За период с декабря 2022 года по февраль 2023 года исследователи смогли записать 10 833 звуковых сигнала, исходивших от него. После анализа стало ясно, что дельфин использует звуки, которые обычно применяют другие члены его вида при общении друг с другом. Кроме того, Делле издавал низкочастотные тона в сочетании с резкими звуковыми импульсами, которые, вероятнее всего, он применяет для навигации и поиска пищи.

Ученые также заметили, что он продолжает «разговаривать» даже тогда, когда вокруг нет других живых существ, что свидетельствует о том, что его цель — не коммуникация с кем-то еще. Биологи предположили, что поведение дельфина может указывать на эмоциональные переживания, сходные с человеческими, например, смех без очевидной причины. Также ученые допускают, что причиной таких действий могла стать изоляция, и общение с самим собой служит для него способом развлечься и отвлечься.

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Ранее ученые из Бристольского университета (Великобритания) выяснили, что дельфины при повышении подводного шума пытаются перекричать его. Это нужно для того, чтобы их услышали сородичи, с которыми они выполняют совместную задачу.