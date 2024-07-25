В Бразилии акулы подсели на кокаин

В южноамериканской стране, которая является крупным экспортером кокаина, проблема загрязнения воды запрещенным веществом стоит особенно жёстко.

В организмах 13 бразильских длиннорылых акул (Rhizoprionodon lalandii) обнаружены высокие концентрации кокаина и его метаболита, сообщают учёные в новом исследовании, опубликованном в Science of The Total Environment.

Десять самок акул и три самца были пойманы рыболовами у берегов Рио-де-Жанейро в период с сентября 2021 года по август 2023 года. Из десяти отловленных самок пять были беременными, а четыре – совсем молодыми, отмечают исследователи. Длиннорылые акулы были измерены и препарированы. Образцы мышечной ткани и тканей печени животных показали высокую концентрацию кокаина и его органического метаболита бензоилэкгонина – по словам учёных, концентрация этих веществ в телах акул в сто и более раз превышала количества, описанные в научной литературе у рыб и морских организмов.

Принято считать, что наркотик в основном попадает в организм морских существ через сточные воды. Бразилия является крупным экспортером кокаина – в стране также есть нелегальные перерабатывающие предприятия, а упаковки с опасным веществом часто теряются или выбрасываются наркоторговцами в портах страны. Потребители кокаина выделяют его в окружающую среду через испражнения — так вещество попадает в сточные воды, а затем в организмы низших морских существ, которые поедаются более сложными, такими как, например, бразильские длиннорылые акулы. Так кокаин и другие наркотические вещества накапливаются в пищевой цепочке.

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Данное исследование ещё раз продемонстрировало, насколько велико в Бразилии загрязнение вод кокаином. До этого в пробах воды в Бухте Сантос в 2017 было замечено высокое содержание кокаина, равное по количеству содержанию кофеина – из-за своего присутствия в различных напитках кофеин является универсальным критерием фармацевтического загрязнения.

В прошлом году рыбаки у побережья Флориды в США заметили странное поведение у акул. Проанализировав их повадки, они поняли что причиной стало выработанная у животных зависимость от кокаина, сбрасываемого контрабандистами в воду при виде патруля.