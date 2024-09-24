В Бразилии речные волны признали живыми существами и назначили им опекунов

Прецедент появился за пару лет до этого: тогда испанские власти признали лагуну Мар Менор личностью.

Власти бразильского города Линьярис признали волны местной реки «живыми существами», наделяя их правом на существование, восстановление и защиту, поделились в Hakai Magazine.

В августе 2024 года прибрежный муниципалитет принял закон, на основании которого волны реки Доси, впадающей в Атлантический океан, получили статус субъекта права (legal personhood). Теперь законодательство требует от города оберегать физическую форму реки, поддерживать её чистоту и защищать химический состав воды. Речным волнам также назначили опекунов – местного сёрфера, природоохранителя и представителя местной общины коренных народов.

Волны реки Доси славятся своей длиной и необычной цилиндрической формой. Но восемь лет назад река пострадала вследствие прорыва плотины Мариана в штате Минас-Жерайс – страшный инцидент привёл к гибели 19 человек, затоплению деревень и загрязнению Доси отходами предприятий горнодобывающей промышленности. В результате трагедии течение реки изменилось, а её волны ослабли.

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В целом, в новом законе нет ничего удивительного – он скорее отражает мировую тенденцию на «одушевление» природных объектов ради их блага. Подобная практика уже встречалась в Новой Зеландии и Индии, а недавно получила отклик и в испанском законодательстве, где личностью признали самую крупную в мире лагуну с соленой водой – и тоже назначили ей опекуна.