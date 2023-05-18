В Британии впервые нашли радужного морского слизня. Почему это плохая новость?

Обычно эти удивительные желеобразные рыбы встречаются в более теплых водах Испании, Португалии и Франции.

Жительница графства Корнуолл Вики Барлоу, волонтер в природозащитном проекте, отправилась на поиски краба-паука на пляже в Фалмуте (город-порт на юго-западе Великобритании). Но когда она перевернула один из камней, то с удивлением обнаружила нечто гораздо более редкое и красочное – радужного морского слизня (Babakina anadoni).

Эксперты отмечают, что это не совсем радостная новость: появление здесь слизня, который чаще встречается в Испании, Португалии и Франции, можно почти наверняка считать признаком потепления океана, вызванного чрезвычайной климатической ситуацией.

Барлоу не просто так отправилась на поиски чего-то интересного в прибрежной зоне – так называемом приливном каменном бассейне. Она была волонтером в проекте, посвященном ему.

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Каменный, или приливный бассейн – это прибрежный участок суши, заполняемый водой во время прилива и освобождаемый ею при отливе, при этом сила уходящей воды промывает прилегающую гавань.

«Я решила остаться в надежде найти краба-паука. Мы часто встречаем этих великолепных существ в низких прибрежных бассейнах. Вскоре я нашла большого съедобного краба, зеленого морского ежа и несколько морских звезд. Но, когда вы собираете камни так же часто, как я в прошлом году, вы начинаете понимать, под какими камнями, скорее всего, скрывается что-то интересное. Последний камень, который я подобрала, был именно таким», – говорит Барлоу.

«Насколько мы можем судить, это первый случай, когда этот вид был обнаружен в каменном бассейне в Великобритании. Это тепловодный вид, и похоже, что он прибыл сюда из других мест», – заключает генеральный директор проекта Rock Pool Бен Холт.