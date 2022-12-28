В Британии впервые за 44 года заметили исчезающего шмеля

Ученые надеются, что им удастся спасти редкое насекомое.

Находящийся под угрозой исчезновения вид шмелей был замечен впервые за 44 года в Южном Девоне на Юго-Западе Англии.

Вид зовётся шмель изменчивый (Bombus humilis). Он был идентифицирован защитниками природы из природного заповедника Южного Девона «Зона выдающейся природной красоты» (AONB). В англоязычной энтомологии этот вид с коричневыми полосками известен как «пчела Кардера».

Когда-то считалось, что эти шмели совсем вымерли в Великобритании, однако в последние годы шмеля заметили в северном Девоне, а теперь и на мысе Праул на юге. Повторное открытие было сделано в рамках проекта «Жизнь на краю», целью которого является восстановление популяций редчайших насекомых и растений Великобритании, обитающих на южном побережье Девона.

«Это новое открытие в рамках более широкого исследования редких беспозвоночных на побережье Южного Девона – наша главная новость лета. Мы рады, что потерянный вид впервые с 1978 года был заново открыт на мысе Праул. Этот мыс считается самым важным местонахождением редких беспозвоночных в рамках нашего проекта, и этот подчеркивает, насколько он особенный», – Хейли Херридж, специалист из проекта «Жизнь на краю».

Шмель изменчивый – насекомое с коричневыми полосами и более темной коричневой полосой на втором сегменте брюшка. Оно похоже на своих родственников полевых шмелей (Bombus pascuorum) и моховых шмелей (Bombus muscorum), однако у него нет черных волосков на брюшке, но есть вокруг основания крыльев.

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Этот вид-опылитель обитает на открытых пастбищах, богатых полевыми цветами, такими как клевер, трилистник птичий, красная барция и василек, на юге Англии и Уэльса. Однако потеря этого типа среды обитания из-за развития городов и интенсивного земледелия привела к сокращению численности популяции.

Защитники природы говорят, что повторное открытие насекомого, находящегося под угрозой исчезновения, подчеркивает необходимость создания богатых цветами «супермагистралей» для животных. Они соединят лучшие оставшиеся места обитания насекомых по всей стране, позволяя исчезающим видам перемещаться по этим коридорам, не сталкиваясь с антропогенными негативными факторами.

Участники проекта надеются восстановить более 30 видов беспозвоночных и 30 редких или исчезающих видов растений. К ним относятся средиземноморский масляный жук (Meloe mediterraneus), лунный паук (Zeria monteiri), солонечник обыкновенный (Galatella linosyris) и пролеска осенняя (Prospero autumnale).

В настоящее время проект находится на стадии разработки, а официально он будет действовать с апреля 2024 года по 2029 год.