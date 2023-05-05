В Центральную Россию вернулись холода. Они продлятся все майские

Синоптики объяснили причины резкого похолодания.

Температура в Москве и области 4 мая была ниже нормы на 4 градуса, а 6 и 7 мая она будет на 7-8 градусов ниже средних многолетних значений. Резкое похолодание ожидается из-за прихода холодных воздушных масс с севера, объясняет руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Даже из литературы мы знаем, что майская погода очень изменчива, что часто и резко меняет свое направление ветер. Так и в этот раз, в столичный регион придут воздушные массы севера, из-за генетически холодного воздуха погода в центре европейской России переменится», – Роман Вильфанд.

Реклама

Температура 4 мая уже была ниже нормы. Но 6 и 7 числа станет еще холоднее: ночью ожидаются заморозки с минусовыми значениями температур, а также осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Днем температуры будут чуть выше, но все равно на 7-8 градусов ниже многолетних значений. 8 мая станет чуть теплее, но все равно холоднее нормы. 9 мая к столице приблизится антициклон, существенных осадков не ожидается, в послеполуденные часы ожидается до 14 градусов тепла», – отметил Вильфанд.

Заморозки ожидаются в большинстве центральных областей, а также в Калининградской области и в отдельных районах Поволжья. Температура будет понижаться до минус 1-5 градусов. Потепление ожидается только после праздников.