В Дагестане обнаружили тысячи мертвых краснокнижных тюленей

К массовой гибели млекопитающих могли привести выбросы природного газа.

В Дагестане найдены мертвыми тысячи каспийских нерп — млекопитающих, которые обитают в Каспийском море и занесены в Красную книгу. О массовой гибели тюленей Минприроды Дагестана впервые заявило 3 декабря: тогда сообщалось о том, что мертвыми найдены 650-700 особей, к гибели которых могли привести некие природные факторы. Позже ведомство уточнило, что число нерп, найденных мертвыми, достигло 2,5 тысяч.

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5 декабря глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что нерпы могли погибнуть из-за выбросов природного газа. По словам Радионовой, специалисты предполагают, что выбросы газа могли спровоцировать гипоксию у животных.

Каспийская нерпа — эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море. По данным местного природоохранного центра, сегодня численность каспийской нерпы в этом регионе не превышает 70 тысяч особей. При этом пока точные данные отсутствуют, так как в Дагестане не проводится мониторинг животных.

В минувшем мае сообщалось, что на побережье Черного моря массово гибнут дельфины. Такая высокая смертность животных наблюдается впервые за четыре года, рассказывала директор Научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.