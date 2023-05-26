В деревне Таиланда нашли редкую золотую кобру

Селянин поймал змею и отнес к себе домой.

В одной из деревень Таиланда местные жители нашли редчайшую золотую кобру, которая плюется ядом. Змею длиной 1,2 метра обнаружил Тронгпхон Имжит, помощник деревенского старосты. Заинтригованный необычным цветом кобры, Имжит позвал на помощь младшего брата и троих друзей, чтобы поймать змею в мешок и отнести домой.

Вскоре вся деревня узнала про золотую кобру: селяне стали приходить к Имжиту ради того, чтобы посмотреть на диковинку. Фото змеи быстро появилось в соцсетях и пользователи выяснили, что дома у Имжита оказалась суматранская плюющаяся кобра, укус которой может стать смертельным для человека. После этого открытия помощник деревенского старосты решил отпустить змею.

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Суматранские плюющиеся кобры, как правило, имеют красивый золотистый окрас, но встречаются и особи черного цвета. В отличие от представителей других видов кобр, на теле суматранских плюющихся кобр нет дополнительных узоров и отметок на капюшоне. Эти змеи встречаются в Южном Таиланде, Малайзии и Индонезии. За одну минуту они способны сделать до 28 ядовитых плевков — так кобры защищаются, если чувствуют опасность. При этом они целятся в глаза противнику, поскольку их плевки вызывают покраснение, раздражение и даже могут привести к слепоте.

Ранее сообщалось, что в Танзании заклинатель змей умер после поцелуя с коброй.