В дикой природе впервые нашли синих электротарантулов

Специалисты обнаружили новый вид пауков на юге Таиланда.
В мангровых лесах провинции Пхангнга (юг Таиланда) специалисты-арахнологи случайно обнаружили новый вид тарантулов, который назвали Chilobrachys natanicharum. Эти пауки отличаются от сородичей сине-фиолетовым цветом волосков на ногах, напоминающим электрические вспышки. Ранее представителей этого вида встречали в коммерческой торговле под названием «электрический синий тарантул».
Но теперь его впервые нашли и исследовали в дикой природе: ученые предполагают, что такие тарантулы могут быть распространены по всей южной части Таиланда.
Самцы тарантулов нового вида Chilobrachys natanicharum достигают в длину пяти, а самки — 6,5 сантиметров. Тело пауков покрыто коричневатой шерстью. При этом у самок и молодых пауков как фиолетовые, так и серые волоски встречаются не только на ногах, но и на туловище.
Официальное название Chilobrachys natanicharum новому виду пауков дала компания из Таиланда, которая выиграла соответствующий аукцион. Тарантулов назвали в честь двух руководителей компании — Натакорна и Никады Чангрю.
Ранее сообщалось, что житель города Виндзор (Великобритания), 35-летний Крэйг Харрисон, нашел самку гигантского крабового паука в связке бананов, которую купил в супермаркете Tesco.
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