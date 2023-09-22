В дикой природе впервые нашли синих электротарантулов

Специалисты обнаружили новый вид пауков на юге Таиланда.

В мангровых лесах провинции Пхангнга (юг Таиланда) специалисты-арахнологи случайно обнаружили новый вид тарантулов, который назвали Chilobrachys natanicharum. Эти пауки отличаются от сородичей сине-фиолетовым цветом волосков на ногах, напоминающим электрические вспышки. Ранее представителей этого вида встречали в коммерческой торговле под названием «электрический синий тарантул».

Но теперь его впервые нашли и исследовали в дикой природе: ученые предполагают, что такие тарантулы могут быть распространены по всей южной части Таиланда.

Реклама

Самцы тарантулов нового вида Chilobrachys natanicharum достигают в длину пяти, а самки — 6,5 сантиметров. Тело пауков покрыто коричневатой шерстью. При этом у самок и молодых пауков как фиолетовые, так и серые волоски встречаются не только на ногах, но и на туловище.

Официальное название Chilobrachys natanicharum новому виду пауков дала компания из Таиланда, которая выиграла соответствующий аукцион. Тарантулов назвали в честь двух руководителей компании — Натакорна и Никады Чангрю.

Ранее сообщалось, что житель города Виндзор (Великобритания), 35-летний Крэйг Харрисон, нашел самку гигантского крабового паука в связке бананов, которую купил в супермаркете Tesco.