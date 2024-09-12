В Долине Смерти побит очередной рекорд жары

Этим летом там был зарегистрирован рекорд средней суточной температуры.

Долина Смерти, которая находится в районе пустыни Мохаве штата Калифорния, считается одной из самых жарких точек на Земле. В 1913 году там была зафиксирована максимальная температура на Западном полушарии – 56,7 °C.

Этим летом такой жары там зафиксировано не было, хотя в июле температура поднималась до 54 °C, что тоже немало. Зато в это время в долине был побит другой рекорд: средняя суточная температура воздуха c июня по август доползла до отметки в 40,3 °C. До этого самый высокий показатель был зарегистрирован в 2018 и 2021 годах, когда температура достигала 40,1 °C.

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В течение июля в Долине Смерти было настолько жарко, что из всего месяца только семь дней температура держалась ниже отметки в 48,9 °C. Сотрудники национального парка «Долина Смерти» настоятельно рекомендуют туристам не гулять по смертельным тропам после 10 утра – температура продолжает оставаться «экстремальной» даже для такого места. Также путешественникам напоминают пить много воды и по возможности не оставаться длительно на воздухе: в ближайшие недели температура в национальном парке будет колебаться от 43 до 54 °C.

Кстати, в этом июле наша планета пережила самый жаркий день в новейшей истории. Этим летом климатологи заключили, что температура на Земле била тепловые рекорды все последние 12 месяцев подряд.