В джунглях Эквадора нашли крупнейших анаконд в мире

Такие змеи вырастают до 7,5 метров и весят до полутонны.

Участники экспедиции в рамках съемки документального сериала Pole to Pole with Will Smith («От полюса до полюса с Уиллом Смитом»), над которым работает National Geographic, нашли крупнейший в мире вид анаконд в джунглях Эквадора. Этих змей ученым показали охотники из индейского народа ваорани.

Чтобы увидеть крупнейших змей в мире, специалисты десять дней пробирались по эквадорским джунглям, а затем спускались по реке. Наконец, они заметили на берегу нескольких анаконд, которые караулили добычу, затаившись на мелководье. Размеры змей оказались настолько впечатляющими, что их предложили выделить в отдельный вид.

Анаконды, которых обнаружили ученые в джунглях Эквадора, отличаются от известного ранее вида Eunectes murinus (зеленые анаконды) — их предложили выделить в отдельный вид Eunectes akayima (северные зеленые анаконды). Длина одной из самок, встреченной учеными, составила 6,3 метра. Однако, по рассказам очевидцев, некоторые экземпляры, встречающиеся в этом районе, вырастают до 7,5 метра в длину и весят до полутонны.

