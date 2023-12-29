В джунглях Индонезии нашли самых крохотных клыкастых лягушек

Ученые отмечают, что у этих существ необычные репродуктивные привычки.

Вулканические холмы Сулавеси в Индонезии являются домом для нескольких видов необычных клыкастых лягушек. В их числе – вид Limnonectes larvaepartus. Это единственные лягушки в мире, которые рожают на свет живых головастиков, а не мечут икру в воду. Яйца развиваются до стадии головастиков, находясь в яйцеводе.

Теперь на этом тропическом острове обнаружили и рекордно маленьких лягушек с «клыками». Из нижней челюсти у них выступают два костяных клыка. Ученые выяснили, что лягушки используют их, чтобы сражаться друг с другом за территорию и самок, а также иногда охотиться на добычу с жестким панцирем.

Недавно обнаруженный вид, получивший название Limnonectes phyllofolia, откладывает икру, почти как все обычные лягушки, но отличается кое-чем другим – они настоящие крохотули! Другие клыкастые лягушки Сулавеси – это килограммовые «гиганты» по сравнению с этими малютками: представители нового вида Limnonectes phyllofolia весят всего около двух граммов.

Группа герпетологов из США и Индонезии путешествовала по тропическому лесу, когда наткнулась на листья и мшистые валуны в нескольких сантиметрах над землей, а на них они разглядели черные лягушачьи яйца. Это сразу привлекло внимание исследователей – обычно лягушки мечут икру в воду, чтобы предотвратить высыхание их желеобразного покрытия, а не на листья.

«Обычно, когда мы ищем лягушек, мы осматриваем берега ручьев или переходим их вброд, чтобы обнаружить животных прямо в воде. Но после внимательных поисков команда начала обнаруживать лягушек, сидящих на листьях и стерегущих свои маленькие гнезда», – Джефф Фредерик, эколог дикой природы из Полевого музея в Чикаго.

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Вскоре после этого исследователи заметили и пестрых коричневых лягушек размером с монету, защищающих свои гнезда.

Оказалось, что новый вид клыкастых лягушек покрывает свои яйца особенным веществом, которое сохраняет их влажными и защищает от бактерий и грибков. Любопытно, что все лягушки, охраняющие икру, оказались самцами.

«Охрана кладки самцами не является чем-то совершенно новым среди лягушек, но такое поведение довольно необычно», – поясняет Фредерик.

Яйца Limnonectes phyllofolia на листе Фото: Sean Reilly

Поскольку эти гнездящиеся среди листьев лягушки не используют воду размножения, им не нужны такие большие клыки, как остальным клыкастым сородичам, чтобы конкурировать за лучшие места для откладки яиц в многолюдном ручье.