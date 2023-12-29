авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Отправь новогоднюю открытку другу ❄️
Отправь новогоднюю открытку другу ❄️

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Отправь новогоднюю открытку другу ❄️
Отправь новогоднюю открытку другу ❄️

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В джунглях Индонезии нашли самых крохотных клыкастых лягушек

Фото: Sean Reilly

Limnonectes phyllofolia

Ученые отмечают, что у этих существ необычные репродуктивные привычки.

Вулканические холмы Сулавеси в Индонезии являются домом для нескольких видов необычных клыкастых лягушек. В их числе – вид Limnonectes larvaepartus. Это единственные лягушки в мире, которые рожают на свет живых головастиков, а не мечут икру в воду. Яйца развиваются до стадии головастиков, находясь в яйцеводе.  

Теперь на этом тропическом острове обнаружили и рекордно маленьких лягушек с «клыками». Из нижней челюсти у них выступают два костяных клыка. Ученые выяснили, что лягушки используют их, чтобы сражаться друг с другом за территорию и самок, а также иногда охотиться на добычу с жестким панцирем.

Недавно обнаруженный вид, получивший название Limnonectes phyllofolia, откладывает икру, почти как все обычные лягушки, но отличается кое-чем другим – они настоящие крохотули! Другие клыкастые лягушки Сулавеси – это килограммовые «гиганты» по сравнению с этими малютками: представители нового вида Limnonectes phyllofolia весят всего около двух граммов.

Группа герпетологов из США и Индонезии путешествовала по тропическому лесу, когда наткнулась на листья и мшистые валуны в нескольких сантиметрах над землей, а на них они разглядели черные лягушачьи яйца. Это сразу привлекло внимание исследователей – обычно лягушки мечут икру в воду, чтобы предотвратить высыхание их желеобразного покрытия, а не на листья.

«Обычно, когда мы ищем лягушек, мы осматриваем берега ручьев или переходим их вброд, чтобы обнаружить животных прямо в воде. Но после внимательных поисков команда начала обнаруживать лягушек, сидящих на листьях и стерегущих свои маленькие гнезда», – Джефф Фредерик, эколог дикой природы из Полевого музея в Чикаго.

Вскоре после этого исследователи заметили и пестрых коричневых лягушек размером с монету, защищающих свои гнезда.

Оказалось, что новый вид клыкастых лягушек покрывает свои яйца особенным веществом, которое сохраняет их влажными и защищает от бактерий и грибков. Любопытно, что все лягушки, охраняющие икру, оказались самцами.

«Охрана кладки самцами не является чем-то совершенно новым среди лягушек, но такое поведение довольно необычно», – поясняет Фредерик.

Фото: Sean Reilly
Яйца Limnonectes phyllofolia на листе

Поскольку эти гнездящиеся среди листьев лягушки не используют воду размножения, им не нужны такие большие клыки, как остальным клыкастым сородичам, чтобы конкурировать за лучшие места для откладки яиц в многолюдном ручье.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023

29 декабря

#питомцы

29 декабря