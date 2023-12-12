В этом году медведи в Сибири не могли уйти в спячку до последнего и бродили по тайге

Этому мешали высокие температуры.

К ноябрю в Амурской области устанавливаются стойкие низкие температуры, что подсказывает бурым медведям – пора впадать в спячку. Но в этом году что-то пошло не так. Управление по охране животного мира Амурской области сообщило, что весь ноябрь полусонные медведи бродили по тайге из-за аномально высоких температур.

Медведи были готовы впасть в спячку, накопив запасы жира, необходимые для сна в течение зимы, но теплые ноябрьские температуры не позволяли им уснуть, сообщило правительственное ведомство.

Сонных, будто оцепеневших медведей, замечали уже через месяц после того времени, когда они обычно впадают в спячку, – ближе к концу октября. Впрочем, бессонницей страдали в основном самцы, а самки с медвежатами отправлялись в свои берлоги «строго по графику».

Медведи обычно проводят зиму в берлогах в спячке, а весной выходят наружу, когда снова появляются источники пищи. В отличие от многих других животных, находящихся в спячке, медведи сами решают, когда начать свой длительный сезонный сон, основываясь на ряде сигналов. Исследования связали более теплую погоду и более короткие зимы с сокращением времени, которое медведи проводят в спячке: в среднем медведи покидают свои берлоги на 3,5 дня раньше при каждом повышении температуры на один градус по Цельсию.

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Осенью этого года в Амурской области в октябре и ноябре наблюдались аномально высокие и рекордные температуры, и это мешало медведям уснуть. Зоофизиолог из Института арктической биологии Университета Аляски в Фэрбенксе Ойвинд Тойен объяснил, что в бессоннице медведей также могли быть виноваты сырые берлоги, поскольку талая вода могла просочиться туда и мешать животным погрузиться в сон.

Тем не менее, детеныши менее чувствительны к теплу благодаря своему небольшому размеру. Однако это также означает, что их метаболизм ускорен по сравнению со взрослыми особями, что делает их более уязвимыми к нарушению цикла спячки. По этой причине им необходимо минимизировать энергозатраты и придерживаться обычных сроков спячки.

А вот крупные взрослые медведи могут поддерживать дневную активность в первые зимние месяцы, повышая свой метаболизм, когда они находятся в движении, а затем снова замедляя его, когда они отдыхают. Медведи, которые бродят «в полудреме», возможно, уже спровоцировали физиологический переход в состояние спячки и, таким образом, занимались своими делами с подавленным метаболизмом.

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По словам Тойена, бессонные медведи особенно распространены в городских районах, где мусорные баки обеспечивают обильную и доступную еду в течение всей зимы. Нарушение спячки медведей может привести к конфликтам с людьми. Особенно часто такие конфликты происходят в коридорах, соединяющих городские и дикие районы, поскольку животные без колебаний заходят в города, когда в местах их обитания не хватает пищи.



На данный момент на территорию Амурской области, наконец, пришли холода – дневная температура не поднимается ниже минус 20 градусов по Цельсию, поэтому проблема для мишек, похоже, решена.