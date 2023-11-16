В Финском заливе посчитали количество тюленей

Это исследование заняло у ученых около полугода.

Специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» пересчитали количество тюленей в российской части Финского залива.

За полгода работы исследователи обработали материал, собранный во время масштабной фотоохоты весной 2023 года. Съемка велась с самолета. Полученные кадры многократно изучались, поскольку разглядеть на снимках тюленей довольно не просто.

Реклама

«Неоднократный подсчет, пересчет и перепроверка малюсеньких сарделек на снимках чрезвычайно неудобен и чем-то напоминает учет тли на капустных грядках», – пишут ученые.

По итогам подсчета оказалось, что в российской части Финского залива обитает 1651 серый тюлень (Halichoerus grypus) с погрешностью плюс-минус 50 особей.

«Численность животных за несколько лет почти не изменилась, с чем мы серых тюленей и поздравляем!» – заявили исследователи.