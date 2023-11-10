В горной Калифорнии появляются леса-зомби. Что происходит?

Ученые напоминают, что угроза глобального потепления перестала маячить где-то далеко на горизонте – это вопрос ближайшего будущего.

Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили, что примерно пятая часть национального леса Сьерра возле озера Шейвер в Калифорнии не смогла адаптироваться к более теплому климату и превратилась в «лес-зомби».

«Название "лес-зомби" звучит немного претенциозно, но я пришел к выводу, что это действительно так. Мы думаем, что это явление распространяется и в конечном итоге охватит всю эту территорию», – Эйвери Хилл, соавтор исследования.

Результаты показывают, что низинные хвойные леса Сьерры, в которые входят желтые сосны (Pinus ponderosa), сосны Ламберта (Pinus lambertiana) и пихты Дугласа (Pseudotsuga menziesii), больше не способны успешно размножаться. Условия стали слишком теплыми и засушливыми, чтобы поддерживать саженцы хвойных деревьев, чьи неглубокие корни требуют большого количества воды, и теперь они не могут дожить до взрослого возраста. Гигантские секвойи (Sequoiadendron giganteum) также растут в низинах Сьерра-Невады, но исследователи не анализировали риски, характерные для этих деревьев.

По словам ученых, в итоге эти леса сгорят в сильных лесных пожарах или будут уничтожены засухой, болезнями или вредителями. Тогда на смену им придут другие типы деревьев и кустарников. Это может значительно сократить количество углерода, которое может сохраняться в почве, обеспечить благоприятную среду для инвазивных видов, а заодно вытеснить растения и животных, которые сейчас называют эти леса своим домом.

Точное знание того, где могут произойти такие изменения, может помочь землепользователям расставить приоритеты: где противостоять этому процессу, а где его проще принять или даже ускорить.

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«Это почти экспериментальное пространство для решения некоторых действительно сложных вопросов о том, как мы управляем экологическими изменениями», – Эйвери Хилл.

По словам Хилла, эти быстро меняющиеся ландшафты могут иметь серьезные последствия для того, как Калифорния справляется с лесными пожарами. Он отметил, что разные типы лесов горят по-разному, и знание того, что и где будет расти, может помочь властям контролировать пожары.

Чтобы определить, какие участки леса не соответствуют нынешнему более теплому климату, ученые изучили подробные данные о растительности, полученные в ходе исследования Лесной службы США, проведенного в 1930-х годах. На основе этого они создали компьютерную модель для анализа пригодности среды обитания деревьев. А заодно сделали карту леса Сьерры, чтобы отслеживать, где леса находятся лишь немного «за пределами» климата, где они обычно процветают, а где несоответствие слишком серьещно.

«Таким образом, мы можем начать отслеживать изменения и наблюдать за этими переходами еще до того, как они начнутся, и даже начать думать об активном управлении в этих областях», – Эйвери Хилл.

Ученые называют эту работу отправной точкой для дальнейших исследований, в том числе о том, как возникают пожары в зомби-лесах и как все эти знания можно применить при моделировании дальнейших поведения пожаров.