В Индии крыса похитила колье с бриллиантами из ювелирного магазина

Грызун утащил украшение в свою нору.

В одном из индийских ювелирных магазинов крыса похитила колье с бриллиантами, а затем утащила его в свою нору. Вороватого грызуна зафиксировала камера наблюдения, установленная в магазине. На записи видно колье с бриллиантами — оно находится на подставке, стоящей на полке. В какой-то момент с потолка над полкой выглядывает крыса.

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Она осматривается некоторое время, будто подбирая идеальную траекторию для кражи украшения. Затем крыса медленно спускается на полку, берет колье и скрывается с ним в своем укрытии. Запись с крысой-воровкой быстро стала вирусной в сети. Некоторые из пользователей шутили, что крыса могла похитить украшение для своей половинки на День святого Валентина.

Ранее сообщалось, что в британском графстве Девон чайка за год украла из продуктового магазина около 17 килограммов продуктов общей стоимостью более 300 фунтов стерлингов (24,5 тысячи рублей). Постоянные посетители магазина дали птице кличку Стивен. По словам продавцов, чайка может заглядывать к ним трижды в день, при этом ее любимое лакомство — сырные начос.