В Индии леопард ворвался в зал суда и напал на людей

Хищник успел ранить несколько человек.
В округе Газиабад (штат Уттар-Прадеш, Индия) заседание прервалось после того, как дикий леопард ворвался в здание суда и ранил несколько человек. Хищник сумел проникнуть в полное людей помещение на первом этаже. После того, как леопард стал нападать на людей, в зале началась паника.
В результате инцидента пострадали как минимум три человека — их пришлось госпитализировать. Полицейские и представители суда сумели поймать разъяренное животное и посадить его в клетку.
Дальневосточные леопарды: самые редкие кошки на планете
Ранее сообщалось, что в деревне рядом с городом Сеони (штат Мадхья-Прадеш, Индия) тигр растерзал отправившегося в туалет мужчину и ранил еще двоих человек.
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