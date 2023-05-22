В Индии новый вид гекконов обнаружили на стене храма

Исследователи назвали новых для науки рептилий в честь камня кварцита.

На стене храма в городе Туттуккуди (штат Тамилнад, Индия) исследователи нашли рептилий, которые оказались представителями нового вида гекконов. Специалисты во главе с Акшаем Кхандекаром изучали колючий, скалистый ландшафт и в какой-то момент заметили на кварцитовой горной формации несколько существ, покрытых шипами. Позже еще несколько подобных существ нашли на стене храма и взяли их для изучения.

Как оказалось, специалисты открыли новый вид гекконов — Hemidactylus quartziticolus. Его назвали в честь камней, на которых нашли миниатюрных рептилий.

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Кварцитовые ручейковые гекконы, или гекконы из Туттуккуди — это рептилии длиной не более 7,6 сантиметров. У них коричневато-бежевое тело с черными или темно-коричневыми пятнами, образующими на спине букву «Х». Маленькие бугорки-шипы идут вдоль всего тела геккона, придавая ему «колючий» вид.

Анализ ДНК и морфологии подтвердил, что кварцитовый ручейковый геккон физически и генетически отличается от других известных видов. При этом регион, в котором нашли рептилию, не отличается биоразнообразием. Но специалисты призывают и дальше изучать его, поскольку там могут обитать и другие неизвестные науке виды.

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