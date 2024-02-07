В Индии обнаружили новый вид ящерицы-кенгуру

Они обитают на высоте 636–835 метров над уровнем моря.

Исследовательская группа под руководством ученых Каликутского университета описала новый вид ящерицы из индийского штата Керала – его назвали Agasthyagama edge. Недавно идентифицированный вид принадлежит к Agasthyagama, роду дневных наземных насекомоядных ящериц семейства Agamidae – агамовые. К этому роду относится также другая индийская ящерица-кенгуру (Agasthyagama beddomii) из индийских штатов Тамил Наду и Керала.

«Наземные агамы из лесов южной Индии и Шри-Ланки теперь подразделяются на два отдельных рода, Agasthyagama и Otocryptis, по генетическим и морфологическим признакам. Род Otocryptis первоначально включал два вида: Otocryptis beddomii из Индии и Otocryptis wiegmanni из влажных зон Шри-Ланки. После долгого перерыва в сухих лесах Шри-Ланки был описан еще один вид – Otocryptis nigristigma», – пишут исследователи.

Теперь же к этим видам присоединился еще один – и он тоже живет на индийской горной цепи Западные Гаты. Новый вид обнаружили в вечнозеленых лесах района Идукки (штат Керала).

Все особи Agasthyagama edge были обнаружены на высоте 636–835 м над уровнем моря, причем большинство из них были найдены в марте-мае прошлого года. В нарушенных средах обитания, таких как придорожная растительность и плантации, их численность была меньше, чем в первозданных лесах. В период размножения с марта по май у самцов выделялось кремовое пятно на горле. Молодь наблюдалась в июне и июле.

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Самец (А) и самка (В) нового вида ящериц-кенгуру

Хотя другой вид рода, Agasthyagama beddomii, может обитать в различных типах среды обитания в своем ареале, включая болота, тропические вечнозеленые леса на вершинах южных холмов или западного побережья, а также во влажных смешанных лиственных лесах, новый вид Agasthyagama edge пока найден только в тропических вечнозеленых и полувечнозеленых лесах.

Открытие второго вида Agasthyagama позволяет прирастить знания о разнообразии рептилий на Западных Гатах, отмечают учёные.