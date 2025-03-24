В Индии объявили охоту на тигра-людоеда

Он растерзал двух человек за два дня

В индийском штате Махараштра объявили охоту на тигра-людоеда, который напал на двух человек и растерзал их. Об этом пишет The Times of India.

На первого индийца хищник набросился ночью в начале марта — жертвой стал пастух, следивший за стадом в окрестностях города Мул. На следующий день тигр напал на другого пастуха, спящего в лагере: он бесшумно утащил мужчину в лес, при этом его 12-летний внук даже не проснулся. Утром останки погибшего нашли в кустах, верх тела был полностью съеден.

Тигра-убийцу отследили по фотоловушкам, установленным вблизи от мест нападения. Сравнение снимков показало, что это было одно и то же животное.

«Полосы на спине тигра с кадров, сделанных в обоих местах, полностью совпали», — заявил представитель лесного департамента Прашант Кхаде.

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В Лесном департаменте приняли решение выследить тигра и поймать его, чтобы усыпить. В регионе уже усилено патрулирование, а жальцам, особенно, находящимся на природе, порекомендовали быть осторожнее.