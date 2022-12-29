В Индии разъяренный леопард ранил 15 человек: видео

Специалистам Департамента лесного хозяйства удалось поймать хищника.

Леопард оказался на улицах города Джорхат (штат Ассам, Индия), напал на местных жителей и устроил погром. Напуганный и разозленный хищник кидался на людей и машины. На кадрах ролика, опубликованного в сети, видно, как зверь ловко перепрыгивает забор одного из домов, затем бесстрашно набрасывается на микроавтобус, едущий по дороге, и ломает ему зеркало заднего вида.

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Как сообщили власти Джорхата, в результате нападения леопарда были ранены как минимум 15 горожан — в том числе трое сотрудников Департамента лесного хозяйства, которые пытались поймать зверя. По данным местных СМИ, среди пострадавших оказались и дети. Все они были госпитализированы, но их жизням ничего не угрожает.

Между тем сотрудники Департамента все же сумели довольно оперативно поймать леопарда — для этого они использовали ружье, стреляющие дротиками со снотворным.

Ранее сообщалось, что в селе Красный Яр (Приморский край) дальневосточный леопард вышел к местным жителям и попытался напасть на человека. Инцидент произошел более чем в 30 километрах от границы нацпарка «Земля леопарда», где находится ядро популяции самой редкой в мире большой кошки.