В Индии теперь больше 3000 тигров. Это самая большая популяция в мире

В стране уже давно прикладывают усилия для того, чтобы сделать территорию комфортной и безопасной для хищников.

По данным нового мониторинга, популяция диких тигров в Индии – и так самая большая в мире – теперь превысила 3000 особей. Это – доказательство усилий страны по сохранению исчезающего вида, в результате которых создаются новые заповедные территории, ведется работа с местным населением и ужесточаются законы, касающиеся браконьерства.

Когда-то тигры бродили по всей Центральной, Восточной и Южной Азии. Но за последние сотню лет вид потерял более 93% своего исторического ареала. Теперь тигры разбились на разрозненные популяции в 13 отдельных странах.

Сейчас в Индии насчитывается 3167 тигров – на 200 особей больше, чем по результатам прошлого учёта. Он проводится каждые четыре года с использованием фотоловушек и компьютерных программ для того, чтобы по рисунку полос идентифицировать каждого отдельного тигра.

И хотя увеличение численности тигров не может не радовать, ученые говорят, что темпы роста популяции замедлились до менее чем 7% за этот период по сравнению с более чем 30% в предыдущие четыре года.

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Вырубка лесов, браконьерство и вторжение человека в среду обитания опустошили популяции тигров по всей Азии, но премьер-министр Индии Нарендра Моди говорит, что страна смогла увеличить их численность благодаря «участию людей» и «культуре сохранения» страны. Он назвал новую цифру популяции тигров «моментом гордости».

Увеличение количества «королей джунглей» неизбежно приводит к конфликтам с местными жителями – тигры нападают на скот фермеров и нередко на людей. Так, недавно тигр убил и съел представителя исчезающей народности в центральной Индии, а знаменитая тигрица-людоед сделала своими жертвами более 20 человек.

В настоящее время в Индии проживает 75% мировой популяции тигров.

По оценкам исследователей, в начале ХХ века в мире насчитывалось более 100 тысяч тигров, но в 2010 году мировая популяция сократилась до рекордно низкого уровня в 3200 особей. В том же году Индия и 12 других стран, где обитают тигры (в том числе Россия) подписали соглашение об удвоении численности этих животных.