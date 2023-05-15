В Индии в дом приползла редчайшая кобра-альбинос

Она навестила хозяев дома во время сильного ливня.

Чрезвычайно редкую кобру-альбиноса пришлось вылавливать из дома в Индии после того, как белая змея проскользнула внутрь во время сильного ливня.

Соседи заметили белую кобру, выбирающуюся из потока воды на землю и в проход рядом с домом в Коимбатуре в штате Тамил Наду на юге Индии. Они вызвали экспертов из Фонда охраны дикой природы (WNCT), которые поймали змею, а затем выпустили ее на волю.

Змея длиной 1,5 метра была идентифицирована как индийская кобра (Naja naja). Этот вид, также известный как очковая змея, входит в четверку самых смертоносных змей Индии, ответственных за наибольшее количество случаев укусов.

Альбинизм – это генетическая мутация, при которой животные не вырабатывают пигмент меланин, придающий цвет их коже, меху, перьям или чешуе. Это рецессивный ген, то есть оба родителя должны обладать геном альбинизма и передать его своему потомству.

У животных-альбиносов также отсутствует пигмент в радужной оболочке глаз. Из-за этого глаза у них розовые или красные, – это приводит к ухудшению зрения или полной слепоте. Кроме того, им легче получить солнечные ожоги, так что в дикой природе альбиносам приходится несладко (не говоря уже о том, что они заметны для врагов).

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Кобру-альбиноса поймали и надежно поместили в пластиковый пакет, а затем выпустили в дикую природу Фото: WNCT

Для большинства животных альбинизм может быть смертным приговором. Многие из них умирают молодыми в дикой природе. Но размер этой конкретной кобры явно намекает, что она сумела выжить и дорасти до зрелого возраста.

Максимально аккуратная и безопасная поимка змеи – это не прихоть змеелова. Вид очень ядовит. «Их яд может вызвать паралич и даже смерть, если не успеть на помощь вовремя. Очень важно обращаться с этими змеями с большой осторожностью и опытом, поскольку любая ошибка может привести к серьезным последствиям», – заявили в WNCT.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Индии от укусов змей ежегодно умирает от 81 000 до 138 000 человек.