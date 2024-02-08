В Индии впервые подсчитали популяцию снежных барсов

Их оказалось меньше тысячи.

Снежные барсы живут в суровых условиях высоко в Гималаях. Это уже давно затрудняет изучение этих животных, не говоря уже о проведении тщательного исследования. Первая в истории оценка популяции снежного барса дает более детальное представление о популяции этих животных в Индии и среде их обитания.

По оценкам зоологов, в стране обитает 718 снежных барсов.

«Эта эпохальная попытка, охватывающая обширную и пересеченную местность Гималаев, предоставляет важные данные для их защиты. Это триумф сотрудничества, настойчивости и научной строгости, дающий огромную надежду на сохранение этого неуловимого хищника Высоких Гималаев. Это знаменует собой важную веху в наших коллективных усилиях по обеспечению их выживания и процветания их ландшафтов для будущих поколений», – отмечают ученые.

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По данным экспертов, для завершения оценки популяции снежного барса ученые использовали около 2000 фотоловушек и обследовали более четырех миллионов гектаров их среды обитания. Ученые работали над исследованием с 2019 по 2023 год.

Исследование выявило наибольшее количество снежных барсов в штате Ладакх – 477. За ним следует Уттаракханд (124). Ученые подсчитали, что 51 снежный барс находится в Химачале, 36 – в Аруначал-Прадеше, 21 – в Сиккиме и 9 снежных барсов – в Джамму и Кашмире.

По данным Международного союза охраны природы, снежные барсы в настоящее время занесены в список уязвимых видов с тенденцией к сокращению популяции. Эти животные находились под угрозой исчезновения до 2017 года, когда их статус понизили до уязвимых.

Снежным барсам угрожают городское развитие, сельское хозяйство, браконьерство и изменение климата, которое влияет на их среду обитания.

Кошачьи нежности неуловимых снежных барсов в индийских Гималаях. Фото: Сергей Пупонин / фотохостинг rtraveler.ru