В Ирландии гигантская акула проплыла прямо под каяком туристок: видео

Огромная рыба даже задела лодку своим плавником.

В Ирландии гигантская акула проплыла под двухместным каяком, на котором на морскую прогулку отправились две подруги — 33-летняя Луиза Баркер и 46-летняя Бекки Хатчетт.

Подруги слышали, что гигантских акул недавно видели у побережья, и хотели посмотреть на них хотя бы издалека. Однако во время плавания им улыбнулась удача: Хатчетт сняла на видео, как гигантская акула проплывает прямо под их лодкой и слегка задевает ее плавником.

«Было довольно сюрреалистично, когда этот любопытный парень вынырнул рядом с нами. Такой нежный гигант», — отметила она.

Реклама

Гигантские, или исполинские акулы (Cetorhinus maximus) — вторые в мире по размеру после китовых акул: они могут достигать 11 метров в длину. Гигантских акул отличает черный треугольный спинной плавник и выпуклое рыло. В настоящее время этот вид находится под угрозой исчезновения.

Фото: Wikimedia Commons

Никакая опасность девушкам не угрожала: исполинские акулы относятся к акулам-фильтровальщикам и питаются зоопланктоном, процеживая воду через глотку.

Ранее сообщалось, что редчайшие большеротые акулы впервые попали на видео.