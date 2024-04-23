История приручения кошек

Некоторое время назад китайские археологи обнаружили важный факт в копилку истории одомашнивания кошек. Все предыдущие знания об этом процессе основывались на косвенных признаках.

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Согласно данным генетических исследований, семейство кошачьих происходит от одного общего предка, жившего примерно 10—15 миллионов лет назад. Домашняя кошка в этом семействе является представителем рода Felis и по эволюционной линии происходит от степной кошки (Felis silvestris lybica). Считается, что одомашнивание кошки произошло примерно 9500 лет назад на Ближнем Востоке: там, где зародились и развивались древнейшие цивилизации. При переходе человека к оседлому образу жизни, с началом развития земледелия, появились излишки пищи; следовательно, возникла и необходимость ее защиты от грызунов.



Древнейшее археологическое свидетельство связи людей и кошачьих было найдено на Кипре. Ученые обнаружили захоронение, датируемое 7500 годом до нашей эры: в одной могиле находились останки человека и кошки. Также широко известен факт почитания кошек в древнеегипетской цивилизации: изображения этих животных во множестве присутствуют в ее наследии. Но этот период датируется 4000-ми годами до нашей эры. Никаких промежуточных данных до настоящего времени не существовало.



Однако однажды, в ходе раскопок неолитической деревни в китайской провинции Шэньси, ученые обнаружили кости нескольких кошек. Захоронения были сделаны около 5,3 тысячи лет назад; останки кошек и других животных складывались туда в течение двух столетий. Результаты проведенных анализов показали, что диета кошек состояла не только из животной, но и из растительной пищи. Это было бы совершенно невозможно, будь кошки дикими: в природе хищники питаются только мясом. Более того, одна из найденных кошек умерла в почтенном возрасте, ее зубы были полностью источены. В естественной среде обитания кошки, потерявшие возможность охотиться, не доживают до преклонных лет.



И, наконец, не было никакой необходимости закапывать диких кошек на территории жилой деревни. В отличие от египетского искусства, которое можно лишь толковать, и в отличие от находки на Кипре, где общая могила для человека и кошки может быть объяснена случайностью, данное захоронение явно показывает, что фермеры подкармливали своих животных и заботились о них. Вместе с тем, открытие поставило перед учеными новые вопросы. Данные китайские территории очень далеки от мест расселения степной кошки Felis silvestris lybica. Поэтому либо древние китайцы привезли сюда защитников для своего урожая, либо же найденные кошки принадлежат к другому виду. Пролить свет на загадку сможет анализ ДНК и другие запланированные исследования.