В Калифорнии пошел «дождь» из пауков

Американский штат оккупировали миллионы пауков-кругопрядов.

Жители США стали замечать паутину с паучками, которая падает с неба. Сообщения поступают из Сан-Франциско, Сан-Хосе, Данвилла и Гилроя. Один из жителей Калифорнии поделился в соцсетях видео с просьбой помочь разгадать эту загадку.

Жители округа Монтерей также поделились наблюдениями о паутине. Один мужчина рассказал новостному каналу, что эта субстанция пахла химикатами, а при возгорании превращалась в огненный шар и горела, как пластик.

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Хотя эти инциденты являются странными, биолог Фред Лараби из Университета штата Сан-Хосе считает, что паутина представляет собой деятельность пауков-детенышей, которые плетут их для миграции в новые места обитания.

«Это нити шелка, которые паучки-детеныши используют для расселения. Чтобы уйти от того места, где они родились, они плетут эти шелковые нити, которые подхватываются ветром, который уносит пауков к новому месту жительства, к новым средам обитания, чтобы они не конкурировали со своими сородичами», – Фред Лараби.

Профессор Калифорнийского государственного университета в заливе Монтерей Джон Э. Бэнкс присоединился к этой теории, заявив, что пауки прядут шелковые нити, когда они напуганы или у них заканчивается еда, которые затем подхватываются ветром и уносятся в новое место.

Он также сказал, что это может стать эволюционной практикой для пауков, живущих в районах, где их запасы пищи нестабильны, например, на сельскохозяйственных угодьях.