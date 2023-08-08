В Калифорнии ввели карантин из-за мух

Местные власти пытаются остановить распространение инвазивных насекомых за пределы округа Лос-Анджелес.

Сельскохозяйственные чиновники в Калифорнии на прошлой неделе поместили часть округа Лос-Анджелес под карантин продукции после того, как там были обнаружены несколько инвазивных плодовых мух тау.

Согласно пресс-релизу Министерства продовольствия и сельского хозяйства Калифорнии (CDFA), площадь карантинной зоны составляет около 200 квадратных километров. Чиновники обнаружили более 20 инвазивных мух в районе ранчо Стивенсона, которое находится недалеко от города Санта-Кларита.

Плодовые мухи тау (Zeugodacus tau) имеют длину около 7 мм. Они откладывают яйца на все виды свежих продуктов, и личинки, которые вылупляются из этих яиц, повреждают продукты, прокладывая через них свои «туннели».

«Затронутые плоды могут оказаться непригодными для употребления в пищу – в результате проникновения организмов, вызывающих гниение и оставляющих внутри плода гнилую массу», – заявили в CDFA.

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Чиновники считают, что плодовые мухи тау были завезены в этот район после того, как путешественники привезли с собой непроверенные продукты с личинками. Теперь продукты нельзя вывозить из карантинной зоны, чтобы остановить губительное распространение насекомого.

«Эта муха родом из Азии является серьезным вредителем для сельского хозяйства и природных ресурсов с очень широким кругом «жертв», включая многочисленные фрукты и овощи, а также избранный ряд местных растений в Калифорнии», – говорится в релизе CDFA.

Продукцию, выращенную в карантинной зоне, можно перерабатывать и потреблять, но при утилизации производственных отходов следует принимать дополнительные меры. Департамент посоветовал упаковывать продукты в карантинной зоне в полиэтиленовые пакеты, прежде чем выбрасывать их.

CDFA сотрудничает с другими сельскохозяйственными ведомствами, включая Министерство сельского хозяйства США, над обработкой продукции в местах обнаружения плодовых мух препаратом Spinosad. По данным Национального информационного центра по пестицидам, это натуральное вещество может быть токсичным для насекомых и малотоксичным для людей и других млекопитающих.