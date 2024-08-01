В калмыцком заповеднике создают новые водопои – сайгаки в восторге

Государственный природный заповедник «Чёрные земли» в Республике Калмыкия взял на себя особую роль по охране и восстановлению популяции сайгака.

В заповеднике «Черные земли» создают новые водопои для диких животных – и по сообщениям из парка, которые передаёт РИА Калмыкия, сайгаки уже успели оценить эти труды.

Сейчас на территории биосферного заповедника проживает 263 вида птиц и 40 видов млекопитающих, включая парнокопытных сайгаков – самых северных антилоп на планете. Эти очаровательные рогатые животные с горбатыми носами достаточно миниатюрны – в высоту они достигают не более 80 сантиметров, но при этом могут развивать скорость по пыльным степям до 80 км/ч.

А вы знали? В 2002 году Международный союз охраны природы отнёс сайгаков (Saiga tatarica) к находящимся под критической угрозой исчезновения (CR), но в последние годы их популяция значительно выросла, получив более позитивный статус: «близки к уязвимому положению» (NT). В Казахстане, где проживает более 98% мировой популяции сайгаков, численность этого млекопитающего в период с 2015 по 2022 года выросла на 1100%! По последним оценкам, там поголовье сайгаков достигло двух с половиной миллионов, а ещё около 20 тысяч обитают в Монголии и России. В нашей стране эти животные в основном заселяют природные парки Калмыкии, Астраханской области, республике Алтай и Волгоградской области. Калмыцкая популяция сайгака (Saiga tatarica tatarica) занесена в Красную книгу республики.

Заповедник «Черные земли», сайгак на водопое (архивное фото) Фото: Сергей Баранов / фотохостинг Russian Traveler

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На данный момент в парке завершили расчистку старого канала ГСК Черноземельской обводнительно-оросительной системы, чье русло пролегает по западной и юго-западной границе государственного заповедника. Канал был создан для утилизации излишков воды Чограйского водохранилища, но по назначению не использовался. После очистки канала, вода поступила в новые водопои, и теперь многочисленные обитатели заповедника на этих территориях будут обеспечены пригодной для питья водой.

«Сотрудниками заповедника установлены фотоловушки на расчищенных участках канала для оценки их посещаемости дикими животными. И уже сейчас по результатам проверки фотоловушек можно предварительно оценить, какой популярностью пользуются эти водопои, куда приходят не только сайгаки, но и другие степные животные», - поделились в заповеднике.

Знаменитый путешественник и исследователь Петр Симон Паллас, путешествуя по Оренбуржью в 1770-х, описывал сайгаков как «диких коз, в степи пасущихся, которые людей нимало не боялись». В конце XVIII века стада сайгаков еще бродили под Киевом, Курском, Тамбовом и Оренбургом. Сейчас сайгаки на собственном горьком опыте научились избегать людей – едва завидев их, стадо снимается с места и пускается прочь.

Проект по созданию новых водопоев реализуется при поддержке благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире». Фонд имеет два основных направления – программа «Красивый мир» помогает сохранить уникальную природу российских заповедников и национальных парков, а программа «Красивые дети» организует лечение детей с проблемами в челюстно-лицевой области.