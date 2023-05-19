В Калмыкии родилась двойня сайгачат-альбиносов

Ученые говорят, что впервые столкнулись с подобным случаем.

Удивительный случай зафиксирован во время отела сайгаков в заказнике федерального значения «Меклетинский» (Республика Калмыкия), который находиться под управлением Государственного заповедника «Черные земли»: самка сайгака родила двойню-альбиносов.

В новейшей истории популяции сайгаков Северо-Западного Прикаспия это явление зафиксировано впервые.

«На момент встречи сайгачата уже вовсю успевали бегать за матерью. Это говорит о том, что их возраст составлял не менее недели. То есть самый опасный период первых дней после рождения, когда беспомощные сайгачата лежат, притаившись, в траве, и могут стать добычей для степных хищников, уже позади. И хотя шансов на дальнейшее выживание у них гораздо меньше, чем у типично окрашенных сородичей, будем надеяться, что им удастся выжить в этом полном опасностей мире дикой природы», – Батаар Убушаев, директор заповедника «Черные земли».

Убушаев отметил, что такие редчайшие случаи, как появление двойни сайгаков-альбиносов, обязательно фиксируются учеными заповедника. Они стараются отслеживать дальнейшую судьбу необычных животных.

В то же время появление одиночных особей сайгаков-альбиносов происходит в заповеднике практически каждый год. Например, в 2019 году была замечена беременной самка сайгака-альбинос. Из-за светлого окраса ее прозвали Белоснежка. Весной 2020 года она родила одного сайгачонка типичного окраса, но больше ее на территории заповедника не видели.

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Сайгаки – самые северные антилопы в мире. Они пережили мамонтов, но чуть не вымерли в прошлом веке, когда на них бесконтрольно охотились во всех местах обитания. Сейчас популяция сайгаков восстанавливается, вид внесен в Красную Книгу7 Причудливый нос сайгаков – крупный и горбатый, с большими ноздрями – незаменим в суровых степных условиях: он позволяет вдохнуть большой объем воздуха, очищает его от пыли, а при холодах прогревает до поступления в дыхательные пути.

С начала мая в заповеднике «Черные земли» традиционно вводится «режим тишины», поскольку начинается самое важное событие в сезонном цикле степных антилоп – рождение молодняка.

Представители ООПТ отмечают, что в этом году сайгаки решили разделиться. Большая часть популяции пришла на традиционные места отела – в заповедник «Черные земли», а оставшаяся часть сайгаков (около трети популяции) – в заказник «Меклетинский».

В последний раз в этих местах отел проходил около 20 лет назад, но с ростом численности популяции сайгаки начинают возвращаться в границы прежнего ареала. Также сайгаки обитают в заказнике «Степной» в Астраханской области.

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Сегодня большая часть ареала популяции сайгака Северо-Западного Прикаспия обитает на заповедных территориях: четырех ООПТ федерального значения (заповедник «Черные земли», заказники «Меклетинский», «Сарпинский», «Харбинский») и двух - регионального значения (заказники «Степной» и «Тингута»).

Сайгак входит в число приоритетных объектов животного мира федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология», говорится в релизе пресс-службы Минприроды России. В 2021 году утверждена стратегия сохранения сайгака в России. Численность вида на территории страны превышает 15 тысяч особей.