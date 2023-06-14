В Канаде сгорело 3,8 миллионов гектаров леса: дым от них достиг Норвегии

Дым переместился на 4800 километров.

Дым от лесных пожаров в восточной Канаде распространился через Атлантический океан в Норвегию на расстояние более 4800 километров.

Ранее на прошлой неделе дым пересек канадскую границу с США, окутав города Восточного побережья. 7 июня в Нью-Йорке было худшее качество воздуха из всех крупных городов мира. В течение недели ветер также переносил этот дым через Гренландию и Исландию в Норвегию.

Однако концентрация дыма в Норвегии «очень низкая», сообщили ученые из Норвежского института исследований климата и окружающей среды (NILU).

«Когда дым достигает Европы, количество частиц становится намного меньше. Это означает, что мы можем видеть дым как слабую дымку и, возможно, чувствовать запах дыма. Но количество частиц настолько мало, что это не должно представлять опасности для здоровья», – Николаос Евангелиу, старший научный сотрудник NILU.

Реклама

Низкие концентрации дыма, вероятно, будут перемещаться и в Южную Европу, согласно моделям прогнозирования NILU, которые извлекают данные из Глобальной системы прогнозов Национального центра экологического прогнозирования в США.

В этом году в Канаде сгорело более 3,8 млн гектаров леса. По словам правительственных чиновников, это худший сезон пожаров в стране за всю историю.

«Распространение пожаров от побережья к побережью в этом году необычное. В это время года пожары обычно возникают только на одной стороне страны, чаще всего на западе», – Майкл Нортон, представитель министерства природных ресурсов Канады.

Хотя загрязнение от этих лесных пожаров, вероятно, не будет представлять опасности для здоровья людей в Европе, высокий уровень твердых частиц дыма в городах на всем восточном побережье США может вызвать проблемы с дыханием, такие как кашель и одышка.

Представители здравоохранения в Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия, советуют людям в пострадавших городах ограничить активность на свежем воздухе, пока дым не рассеется до безопасного уровня.