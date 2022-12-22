В Канаде спасли редкого дикобраза-альбиноса

Ученые говорят, что шанс встретить такое животное в дикой природе ничтожно мал.

Приют для животных на северо-западе Британской Колумбии, самой западной провинции Канады, недавно принял уникального гостя, который теперь привлекает много внимания посетителей.

На выходных Общество дикой природы Северного сияния (NLWS) в Смитерсе объявило о спасении редкого детеныша дикобраза-альбиноса.

Дикобразу дали имя Кокос. Его доставили в приют после звонков от жителей Смитерса, которые заметили животное, жующее гидравлические шланги и электрические кабели в их доме.

«Наша команда отправилась туда, заметила его и смогла осторожно поместить детеныша в транспортировочный ящик, чтобы доставить сюда», – Анжелика Ланген, менеджер и соучредитель NLWS.

Команда пока не смогла определить пол Кокоса из-за острых иголок на теле – им не хочется доставлять детенышу дискомфорт излишним взаимодействием. Животное останется в приюте на зиму.

Реклама

Согласно стратегии Министерства окружающей среды и изменения климата Британской Колумбии, приют NLWS, работающий с 1989 года, является одним из трех приютов в провинции, где разрешено выращивать, реабилитировать и выпускать обратно в дикую природу осиротевших медвежат. Здесь также помогают другим видам диких животных, но по словам представителей приюта, дикобразов среди них почти не было.

Альбинизм редко встречается у дикобразов, говорит профессор Кен Оттер из Университета Северной Британской Колумбии в Принс-Джордже. Он подтвердил, что Кокос действительно является альбиносом – об этом свидетельствуют его розоватые глаза, цвет которых связан с генетической мутацией. Она вызвана неисправным ферментом, который препятствует выработке меланина у животного.

Профессор говорит, что вероятность развития альбинизма у дикобраза от одного случая на 20 тысяч до одного случая на миллион.

Редчайший черепашонок-альбинос: самое милое, что вы увидите сегодня читать

Ланген говорит, что Кокос и несколько других дикобразов, которых спасла NLWS, очень популярны среди ее товарищей по команде. Она добавляет, что Кокос в настоящее время выглядит здоровым, но в приюте для животных планируют оставить его зимовать и пока не решили, когда выпустить его обратно в дикую природу.