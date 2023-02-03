В Канаде сурок-предсказатель умер за несколько часов до Дня сурка

Зверек по кличке Фред мог скончаться во время зимней спячки.

В Канаде девятилетний сурок-предсказатель по кличке Фред скончался за несколько часов до начала празднования Дня сурка. Организаторы нашли зверька мертвым, когда пытались разбудить его перед мероприятием. Предположительно, Фред скончался во время зимней спячки — поздней осенью или в начале декабря. О том, что предсказатель умер, собравшимся на мероприятии канадцам сообщили всего за 40 минут до начала церемонии — эта новость потрясла их.

В итоге вместо Фреда перед собравшимися выступил ребенок в костюме сурка — он сказал, что зима продлится еще шесть недель. Уже известно, что в следующем, 2024 году, предсказывать, каким будет начало весны, станет уже другой сурок — Фред-младший.

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День сурка отмечается ежегодно 2 февраля. В этот день смотрят на поведение сурков — и предсказывают, ожидается ли ранняя весна или долгая зима.

К слову, подобные печальные истории с сурками на Западе происходят не впервые. Так, в 2022 году в городе Милтаун (штат Нью-Джерси, США) прямо перед Днем сурка скончался зверек по кличке Мел — местный знаменитый предсказатель погоды. Причем его смерть наступила столь внезапно, что сурку даже не успели найти замену.

Ранее сообщалось, что в столичном Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» скоропостижно скончалась 17-летняя косатка Нарния — самая старшая среди всех своих сородичей, обитающих там.