В канадской тюрьме задержали голубя-наркокурьера

На птице был надет маленький рюкзак с запрещенными веществами.

Сотрудники тюрьмы в канадском городе Абботсфорд (штат Британская Колумбия, около 80 километров к востоку от Ванкувера) поймали во дворе исправительного учреждения голубя-наркокурьера: на птицу был надет маленький рюкзак с запрещенными веществами.

«На голубе был сделанный из ткани рюкзак, в котором находился кристаллический метамфетамин. Сотрудники тюрьмы установили ловушку, в которую попалась птица», — рассказал тихоокеанский региональный президент Канадского объединения сотрудников исправительных учреждений Джон Рэндл.

Помощник начальника тюрьмы Дэвиндер Ауджла подтвердил факт «задержания» голубя с контрабандой и отметил, что по факту инцидента началось расследование.

Ранее сотрудники тюрьмы в Абботсфорде уже сталкивались с дронами, которые использовались для переноски запрещенных веществ, и другими способами контрабанды, но птица-наркокурьер встретилась им первый раз за 13 лет.

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«В отличие от дрона, преступникам явно было непросто заставить голубя приземлиться в конкретном месте. Скорее всего, они обратились к методам «старой школы» только потому, что офицеры сегодня уделяют особое внимание дронам, с которыми сталкиваются едва ли не каждый день», — предположил Джон Рэндл.

Впрочем, в мире не так уж редко пытаются использовать животных для передачи запрещенных веществ заключенным. Так, в 2021 году правоохранительные органы Панамы перехватили необычного контрабандиста – пушистого белого кота, который пытался проникнуть в тюрьму с мешочком, привязанным к его телу. После поимки кота полиция обнаружила в свертке наркотики.

Кот был пойман возле тюрьмы Нуэва-Эсперанса в провинции Колон, к северу от столицы Панама-Сити. В этом исправительном учреждении содержится более 1700 заключенных.

Ранее сообщалось, что суд города Румбек (штат Лейкс, Южный Судан) приговорил к трем годам тюрьмы барана, который насмерть забодал пожилую женщину, несколько раз ударил ее рогами в грудь. Сразу после убийства полицейские Румбека по горячим следам задержали барана.