В Кении дикая львица украла видеокамеру у туриста и устроила съемку

Позже GoPro с царапинами на корпусе вернулась к своему владельцу.

В Кении дикая львица украла включенную видеокамеру GoPro у туриста из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а затем устроила собственные съемки саванны. Гаджет принадлежал Ахмеду Галалу, который заметил львицу при посещении заповедника Масаи-Мара.

Турист захотел узнать, что именно хищница будет делать с GoPro — он поставил видеокамеру неподалеку от нее, а затем стал наблюдать. Гаджет действительно заинтересовал львицу: она подошла ко включенному устройству, а потом схватила его и бросилась бежать по саванне, ненароком снимая ее с необычных ракурсов.

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Затем хищница добралась до зарослей высокой травы и легла там отдохнуть. Ахмед Галал признался, что больше всего переживал о том, вернется ли к нему камера. В итоге турист вместе с сопровождающими отправился за львицей, и в какой-то момент она бросила GoPro, получившую несколько царапин на корпусе.

При этом видео, случайно снятое львицей, стали активно комментировать в сети.

«Львица такая: «Привет, ребята, добро пожаловать в мой влог!» — пошутил один из зрителей видео. «Эй, как дела, сегодня я покажу вам, как поймать антилопу», — продолжил второй.

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