В Китае на видео попала единственная в мире белая панда

Животное было замечено в национальном заповеднике Вэньчуань-Волун в Китае.

Единственная в мире полностью белая панда попала на камеру, когда попыталась взаимодействовать со своими «нормальными» черно-белыми собратьями в дикой природе.

Инфракрасные камеры запечатлели панду-альбиноса, аккуратно приближающуюся к матери и ее детенышу в Национальном природном заповеднике Вэньчуань-Волун в китайской провинции Сычуань. Кадры показывают, что черно-белая мать-панда оставалась спокойной, пока панда-альбинос медленно подкрадывалась к ней и ее детенышу, который отдыхал в дупле дерева.

После того, как необычная панда остановилась и начала присматриваться к детенышу, мать, судя по всему, решила отогнать ее. Но когда самка с детенышем покинули это место, панда-альбинос вернулась и тщательно обнюхала все места, где ходила пара сородичей.

По мнению руководства заповедника, существует вероятность того, что самка была матерью белой панды, поэтому она оставалась такой спокойной и подпустила ее к детенышу.

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«Детенышу на кадрах около одного-двух лет, а полностью белая панда почти размером со взрослую особь. В конце февраля у диких панд в Волонге начался сезон эструса, во время которого самки панд с детенышами могут быть очень агрессивными, когда приближаются взрослые панды. Эта самка панды была чрезвычайно спокойной. Возможно, самка панды является матерью полностью белой панды», – Вэй Жунпин, старший инженер Китайского центра охраны и исследования панд.

По словам властей национального природного заповедника Вэньчуань-Волун, в течение короткого промежутка времени было снято еще 15 видеозаписей трех панд.

Эта белая панда считается единственной пандой-альбиносом в мире. Причина ее окраса – в генетической мутации. У альбиносов не производится пигмент меланин, который придает цвет коже, волосам, глазам и перьям.

В 2019 году эта белая панда впервые попала на снимок фотоловушки – это произошло в том же китайском Национальном природном заповеднике Вэньчуань-Улун в провинции Сычуань.

В дикой природе встречаются представители фауны с нетипичной белой окраской, но это также может быть проявлением лейкизма. В таких случаях в коже сокращается производство меланина – природного темного пигмента, хотя меланоциты, клетки, вырабатывающие этот пигмент, присутствуют. При этом пигментация глаз всегда остается нормальной. Звери-альбиносы же вовсе лишены пигмента меланина, поэтому глаза у них всегда розовые или красные.