В Китае насекомые потеряли аппетит из-за ночного освещения

Учёные решили проанализировать, правда ли световое загрязнение в ночное время может сделать листья «несъедобными» для насекомых. Оказалось, правда.

Новое исследование учёных из Университета Китайской академии наук доказало – искусственная подсветка сделала листья деревьев в Пекине более жёсткими, а значит, менее пригодными для употребления насекомыми в пищу.

Исследователи проанализировали образцы листьев двух распространенных в городе деревьев – софоры японской (Styphnolobium japonicum) и ясеня пенсильванского (Fraxinus pennsylvanica) — и пришли к выводу, что искусственное освещение уплотнило их листья. Более того, чем интенсивнее наблюдалось освещение в разных тестовых зонах, тем меньше следов от насекомых они обнаружили на растениях. Отмечается, что у софоры японской искусственный свет снизил содержание фосфора и азота в листьях, а у ясеня уменьшил содержание танинов и сам размер листьев, при этом наоборот повысив содержание азота.

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Cофора японская (Styphnolobium japonicum) Фото: Andreas Rockstein / Flickr

Эти выводы взволновали специалистов – негативный эффект от освещения в ночное время может поставить под угрозу пищевую цепь в городах. Несъедобность листьев приведёт к уменьшению численности травоядных насекомых и, как следствие, к сокращению птиц, которые ими питаются, провоцируя трофический каскад. Как результат — угроза сохранению биоразнообразия во всей городской экосистеме.