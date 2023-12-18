В Колумбии нашли редчайшую птицу-гинандроморфа: она наполовину самка, наполовину – самец

По оперению птицы не понять, какого она пола – с одной стороны оно самцовое, а с другой – самочье. Скорее всего, так дело обстоит и с внутренними органами.

Орнитолог-любитель Джон Мурильо запечатлел в природном заповеднике недалеко от города Кальдас, Колумбия, редчайшую гинандроморфную птицу вида зеленый саи (Chlorophanes spiza). С одной стороны у нее зеленое оперение, как у самок этого вида, а с другой – синее, как у самцов.

В период с октября 2021 года по июнь 2023 года эту птицу неоднократно видели на кормовой станции в этом районе, которая снабжает местных пернатых свежими фруктами и подслащенной водой. Мурильо показал снимки профессору Хэмишу Спенсеру, зоологу из новозеландского университета Отаго. Спенсеру удалось увидеть птицу и самому, когда он отдыхал в Колумбии.

Такая двухцветная птица – редкий пример так называемой двусторонней гинандроморфии – явления, при котором одна сторона организма демонстрирует мужские признаки, а другая – женские. У птиц причиной этого явления считается ошибка во время мейоза яйцеклетки (деление клеток) с последующим двойным оплодотворением двумя отдельными сперматозоидами.

Гинандроморфный зеленый саи Фото: John Murillo

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Этот феномен называется билатеральным (двусторонним) гинандроморфизмом: проще говоря, в теле этой особи есть гены и признаки обоих полов. Кстати, среди насекомых и ракообразных это не так уж и редко встречается! Описаны, например, «обоеполые» бабочки и лобстеры. Птицы с гинандроморфизмом тоже известны: впервые это было задокументировано в 1920-х годах у кур, а затем были найдены попугаи, павлины – и красные кардиналы. В естественной среде обитания столь необычным представителям вида, как правило, сложно создать пару и произвести потомство: они могут отпугивать сородичей нетипичной внешностью, а аномалия – проявляться и в репродуктивной системе.

Обычный самец зеленого саи Фото: Wikimedia Commons

Это всего лишь второй зарегистрированный пример двусторонней гинандроморфии у зеленых саи с 1914 года. В том случае птица тоже была синей слева и зеленой справа. Поскольку эту птицу поймать и изучить вблизи не удалось, не удалось и узнать, самец это или самка (для этого требуется проверить внутренние органы птицы).

Однако, вероятно, птица действительно сочетает в себе признаки обоих полов – при вскрытии ряда другихптиц-гинандроморфов ранее было обнаружено, что у них присутствует яичник с одной стороны и семенник – с другой.

Наблюдаемое поведение птицы было по большей части вполне нормальным, хотя она имела тенденцию избегать других птиц своего вида, а они избегали ее.

«Некоторые гинандроморфы способны размножаться, а другие – нет. Нашу птицу никогда не видели с партнером, поэтому я предполагаю, что она не сможет дать потомство», – сказал Спенсер.