В Колумбии нашли «тикающих» стеклянных лягушек с зелеными костями

Стеклянные лягушки знамениты тем, что сквозь прозрачную кожу этих амфибий видны внутренние органы.

Колумбийские исследователи обнаружили в низине возле ущелья Пихао новый подвид так называемых стеклянных лягушек. По словам участницы экспедиции Марии Торо, она вместе с коллегами смогла обнаружить этих амфибий из-за странного тикающего звука, который они издавали. Так специалисты открыли стеклянных лягушек Пихао (Nymphargus pijao).

Стеклянные лягушки отличаются прозрачной кожей, сквозь которую видны их внутренние органы. Амфибии нового подвида достигают всего 2,5 сантиметра в длину, а их тело словно покрыто тонким слоем блесток. У лягушек прозрачное брюшко, зеленые кости, а цвет спины у них варьируется от темно-зеленого до салатового. Иногда у отдельных особей также встречаются желтые или оранжевые пятнышки на теле, а их зрачки окружает серебристо-белая радужка.

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Новый подвид стеклянных лягушек назвали в честь индейского народа Пихао, который когда-то отчаянно боролся с испанскими завоевателями. Индейцы населяли центральную часть Анд в Колумбии, где и нашли новую амфибию. Мария Торо надеется, что стеклянная лягушка Пихао однажды станет новым символом кампании по защите биоразнообразия региона.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в Эквадоре новый вид речной лягушки с бледно-розовыми глазами и пальцами с золотыми крапинками.