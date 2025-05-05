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В Крыму нашли дельфина с замотанным клювом – его удалось спасти

В Крыму нашли дельфина с замотанным клювом

Дельфин-белобочка, запутавшийся в леске,

Животное освободили, накормили и отпустили в море.

В Крыму спасли дельфина-подростка со связанными клювом и хвостом. Об этом сообщили в Центре спасения морских млекопитающих «Безмятежное Море».

Молодая белобочка была серьезно ранена: рыболовные снасти обмотали ей клюв, порезали челюсть и хвост. Сразу поймать дельфина не смогли — он испугался людей уплыл в море. На следующий день животное снова нашли в районе Балаклавы и освободили от сетей — оказалось, что стяжка вросла в мягкие ткани морды.

«Вся леска, в том числе те ее части, которые находились внутри ран, были успешно и полностью удалены. Дельфину была оказана ветеринарная помощь», — говорится в сообщении.

В центре рассказали, что леска сильно прорезала тело животного и оказалась глубоко под кожей. Пасть была прорезана и перемотана настолько сильно, что дельфин мог приоткрыть ее лишь на несколько сантиметров, поэтому бросаемую людьми рыбу ему приходилось «всасывать».

«Плавать ему также приходилось в "сгорбленном" положении, и, судя по состоянию повреждений, он запутался как минимум 4-5 суток назад. Ограничение в движениях, обмотанная пасть и боль привели его к значительной худобе», — поделились волонтеры.

После оказания помощи белобочку покормили и отпустили в море.

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