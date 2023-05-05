В Ленинградской области спасли троих нерпят

Детенышей доставили в Фонд друзей балтийской нерпы.

В Ленинградской области спали троих погибавших детенышей нерп. Первого из них во время прогулки заметили жители деревни Кириково. Маленький самец страдал от двусторонней пневмонии и имел очень маленький вес — всего шесть килограммов. Другого самца, который страдал от сильного переохлаждения, нашли на берегу озера в деревне Лаврово.

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Наконец, третьего нерпенка обнаружили жители поселка Коккорево. Всех детенышей в минувшие выходные доставили в Фонд друзей балтийской нерпы. Его основатели, Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская, уже занимаются лечением ластоногих пациентов. Специалисты отмечают, что реабилитация морских млекопитающих очень сложна — их нужно не просто вылечить, но и позже отучить от помощи человека.

Ранее сообщалось, что на Куршской косе выпустили в море истощенного тюленя, которого спасли в Калининградском зоопарке.