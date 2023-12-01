авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Тест ко Дню вторичной переработки
Тест ко Дню вторичной переработки

№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Тест ко Дню вторичной переработки
Тест ко Дню вторичной переработки

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Ленинградскую область проникла сосна из Северной Америки

Фото: F. D. Richards / Flickr
Фото: Wikimedia Commons

Pinus banksiana

Редкое дерево обнаружили в заказнике «Гладышевский» в Выборгском районе Ленинградской области.

В заказнике Ленобласти обнаружили сосну Банкса (Pinus banksiana), названную в честь английского ботаника и натуралиста Джозефа Банкса.

«Это небольшое дерево неправильной, несимметричной формы. Ветви раскинуты в разные стороны и сильно искривлены, словно сосна "танцует". Необычны и шишки сосны – они тоже искривленные, по форме напоминают коготь», – говорится в сообщении Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Ленинградской области.

Шишки являются особенностью этого дерева еще и потому, что не опадают даже после вызревания семян, а раскрываются при аномальных погодных условиях: во время засухи или сильного мороза, а также при пожарах.

Фото: Wikimedia Commons
Сосна Банкса

Естественная среда обитания вида – Северная Америка. В Дирекции не могут точно объяснить, как сосна Банкса появилась в заказнике в Ленинградской области.

«Скорее всего, не обошлось без антропогенного влияния: среди петербургских дачников с начала ХХ века модно использовать экзотические растения для оформления ранее приусадебных, а теперь дачных участков. Вероятно, одна из шишек преодолела длинный путь и дала жизнь новому экземпляру», – отмечается в сообщении Дирекции.

Пресс-служба добавила, что, согласно режиму охраны, интродукция новых видов на ООПТ запрещена.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023

1 декабря

#питомцы

1 декабря