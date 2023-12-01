В Ленинградскую область проникла сосна из Северной Америки

Редкое дерево обнаружили в заказнике «Гладышевский» в Выборгском районе Ленинградской области.

В заказнике Ленобласти обнаружили сосну Банкса (Pinus banksiana), названную в честь английского ботаника и натуралиста Джозефа Банкса.

«Это небольшое дерево неправильной, несимметричной формы. Ветви раскинуты в разные стороны и сильно искривлены, словно сосна "танцует". Необычны и шишки сосны – они тоже искривленные, по форме напоминают коготь», – говорится в сообщении Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Ленинградской области.

Шишки являются особенностью этого дерева еще и потому, что не опадают даже после вызревания семян, а раскрываются при аномальных погодных условиях: во время засухи или сильного мороза, а также при пожарах.

Сосна Банкса Фото: Wikimedia Commons

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Естественная среда обитания вида – Северная Америка. В Дирекции не могут точно объяснить, как сосна Банкса появилась в заказнике в Ленинградской области.

«Скорее всего, не обошлось без антропогенного влияния: среди петербургских дачников с начала ХХ века модно использовать экзотические растения для оформления ранее приусадебных, а теперь дачных участков. Вероятно, одна из шишек преодолела длинный путь и дала жизнь новому экземпляру», – отмечается в сообщении Дирекции.

Пресс-служба добавила, что, согласно режиму охраны, интродукция новых видов на ООПТ запрещена.