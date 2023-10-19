В лесах Амазонии нашли осу-паразита, которая высасывает из жертв гемолимфу и пожирает изнутри

Оса вырастает до 1,7 сантиметров в длину – но несмотря на скромные размеры, доставляет немало проблем своим жертвам. И это мягко говоря.

Ученые обнаружили в Амазонии ярко-желтую осу-паразита с гигантской головой, которая поступает со своими «хозяевами» довольно жестоко: она высасывает из них кровеподобную жидкость, а после оставляет на съедение изнутри своим детёнышам. Новый вид, обнаруженный в Национальном заповеднике Аллпауайо-Мишана в Перу, получил название Capitojoppa amazonica.

Оса, которая достигает длины в 1,7 сантиметра, является «одиночным эндопаразитоидом», то есть она откладывает одно яйцо внутри тела своего хозяина. Гусеницы, жуки и даже пауки могут стать жертвами этого прожорливого насекомого.

«При обнаружении потенциального хозяина самка начинает отчаянно гладить его своими усиками. Если все идет нормально, самка откладывает одно яйцо внутри хозяина, проткнув его своим яйцекладом», – Брэндон Кларидж, докторант биологии в Университете штата Юта.

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Через несколько дней из яйца вылупляется личинка, и сразу начинает пожирать хозяина изнутри. Затем личинки обзаводятся твердой защитной оболочкой и начинают развиваться внутри куколки – а куколка при этом всё ещё хранится внутри трупа несчастной жертвы (получается какая-то сказка про смерть Кощея). На свет насекомые появляются только после того, как превращаются во взрослых ос.

Питание мертвечиной, вероятно, не единственная жуткая привычка C. amazonica. По словам Клариджа, такие осы обычно высасывают из нанесенной раны гемолимфу жертвы – кровеподобную жидкость, содержащуюся в насекомых.

Вид сбоку осы C. amazonica Фото: Kari M. Kaunisto

В некоторых случаях самки наносят удар хозяину яйцекладом и пожирают их, не откладывая яиц, поскольку это помогает получить питательные вещества.

С. amazonica оказалась лишь одним из 109 новых видов насекомых, обнаруженных командой в ходе полевых исследований.