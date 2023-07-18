В мексиканских пещерах живут необычные безглазые рыбы

В полном мраке пещер в Мексике живут слепые рыбы-альбиносы – у некоторых из них вообще нет глаз. Но это не все необычные факты.
У большинства животных на Земле есть «внутренние часы» – циркадный ритм. Среди прочих факторов эти часы опираются на уровень освещенности – так они могут синхронизировать работу наших тел с дневными и ночными циклами на Земле. Циркадные ритмы важны для регулярного повторения различных биологических процессов, которые могут определять наше поведение – например, циклы голода и уровни мелатонина.
Бывают животные, у которых эти самые ритмы, казалось бы, должны быть нарушены. Например, в Мексике живут рыбки Astyanax mexicanus. Это вполне обычные рыбы, которые плавают в поверхностных водах в районе Эль-Альбра в Мексике и в некоторых частях юго-запада США. Вот только часть популяции обитает в изолированных пещерах, куда не проникает солнечный свет.
Как выяснили ученые, все субпопуляции таких рыб отдельно друг от друга адаптировались к темноте в разных пещерах. Из зрячих и полосатых рыбёшек они превратились в слепых альбиносов, а некоторые особи и вовсе утратили глаза. Их тела очень чувствительны к вибрациям, что позволяет им ощущать изменения течения воды для навигации в качестве компенсации за их ограниченное или полное отсутствие зрения.
Тем не менее, Astyanax mexicanus – и зрячие, и безглазые – всё ещё один вид, и они вполне могут скрещиваться друг с другом.
Пещерные мексиканские рыбы довольно редки, их трудно изучать, и они плохо себя чувствуют в неволе, но слепые A. mexicanus продемонстрировали неожиданную способность адаптироваться к циклу смены света на темноту при содержании в лаборатории.
Ученые взяли образцы тканей слепых пещерных рыб из трех разных пещер и эмбрионов их поверхностных предков и протестировали клетки в различных условиях. Они обнаружили активацию нескольких механизмов «молекулярных часов», когда клетки подвергались воздействию света, даже в клетках пещерных рыб.
«Обнаружение света без помощи глаз сохраняется на фундаментальном клеточном уровне», – объясняют исследователи. Хотя стоит отметить, что клетки пещерных рыб реагировали на свет не так сильно, как клетки поверхностных рыб.
Хотя между слепыми рыбами из разных изолированных пещер было некоторое сходство (по сравнению с их зрячими сородичами с поверхности), были также и различия, подтверждающие, что мутации их биологических часов развивались независимо друг от друга с помощью разных молекулярных механизмов.
«Мы представили доказательства того, что, несмотря на слепоту, клетки мексиканской слепой пещерной рыбы могут обнаруживать свет и переводить свои часы в цикл свет/темнота», – заключают исследователи.
Команда надеется, что эти клеточные культуры могут рассказать нам больше о циркадных ритмах и предоставить более простой способ изучения адаптации животных к темноте.