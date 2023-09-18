В Африке отыскали ещё одного жирафа без пятен – второго в мире

Уникальное животное заметили в частном заповеднике на территории Намибиии – и это первый такой детеныш, которого удалось увидеть в дикой природе.

На территории частного заповедника Mount Etjo Safari Lodge (Намибия) замечен второй в мире жираф без пятен, и это снова детёныш — об этом сообщили в Фоне охраны жирафов (ФОЖ). При этом животное, относящееся к ангольской разновидности (Giraffa angolensis), оказалось первым непятнистым жирафом, обнаруженным в дикой природе.

«Отсутствие пятен может быть вызвано генетическими мутациями или рецессивным генотипом в одном или нескольких генах, связанных с рисунком», — считают эксперты.

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Между тем уникальные пятна нужны жирафам не просто так: с одной стороны, они служат для маскировки и помогают скрываться от хищников, а с другой — необходимы для терморегуляции.

Ангольский жираф — это один из девяти подвидов жирафа, обитающий в Намибии, Ботсване, юго-западной Замбии и западном Зимбабве. Сегодня в дикой природе насчитывается около 20 тысяч особей. По данным ФОЖ, несмотря на все усилия по восстановлению популяции, ангольские жирафы все еще находятся под угрозой. Согласно некоторым оценкам, на четырех слонов в Африке приходится лишь одно подобное животное. Эксперты надеются, что популярность таких детенышей с уникальным окрасом без пятен привлечет внимание общественности к бедственному положению жирафов.

Ранее сообщалось, что детеныш сетчатого жирафа (Giraffa reticulata) без пятен родился в зоопарке Брайтс (Теннесси, США). Как отмечалось в заявлении зоопарка, эксперты предположили, что этот детеныш — единственный жираф такого окраса на планете. Однако, судя по данным из Намибии, сегодня в мире существуют как минимум два жирафа без пятен.