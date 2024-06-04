В Московском зоопарке поселились снежные барсы

Последние полгода пара снежных барсов – самец и самка – осваивала новый, скрытый от посетителей, суперсовременный вольерный комплекс в самом сердце Московского зоопарка. Теперь туристы смогут полюбоваться величественными и скрытными горными кошками: сегодня вольер с барсами наконец открыли.

Сегодня (4 июня) в Московском зоопарке открылась экспозиция «Снежные барсы». Она представляет собой просторный многоярусный комплекс вольеров (600 квадратных метров уличная часть, около 100 – внутренние вольеры), где поселились два ирбиса — эти дикие кошки считаются одними из самых скрытных на планете. В вольере, разделенном на две части, обитает самка Дайна, которая прибыла в Россию из Франции, и самец Унцик — он приехал из Чехии.

Технически, снежные барсы в Московском зоопарке живут уже не первый год, просто оба новосёла раньше обитали в филиале Московского зоопарка под Волоколамском – в Центре воспроизводства редких видов животных. В Московский зоопарк они перебрались примерно полгода назад, но всё это время посетители даже не подозревали, что в столице живут два барса: весь просторный вольер был замаскирован и закрыт плёнкой.

За полгода барсы освоились на новом месте, привыкли к незнакомым запахам, к гулу многочисленных посетителей — и теперь готовы встретиться с посетителями зоопарка «лицом к лицу».

Правда, чтобы увидеть хотя бы одного из барсов, придется запастись терпением и понадеяться на свое острое зрение. Ирбисов не зря называют призраками гор, они – прирожденные специалисты по маскировке. А многоуровневый вольер, который имитирует участок горного хребта где-нибудь на Алтае, для маскировки как раз отлично подходит: здесь можно затеряться в траве, слиться с камнями или вообще забраться на самый верхний ярус (такой есть в большинстве «кошачьих» вольеров Зоопарка) — сетчатый помост, где барсы могут разлечься незамеченными прямо над головами туристов и созерцать всё происходящее с высоты.

Кстати, многие растения в вольере – съедобные и посажены специально для разнообразия летнего рациона ирбисов. Также здесь есть горный ручей, который стекает с высоты по череде горных уступов и заканчивается небольшим бассейном с прохладной водой.

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«Снежные барсы довольно скрытные животные, поэтому на территории вольера предусмотрено множество укрытий: грот, валуны, пещеры, двуярусный бревенчатый помост. Значительная часть ограждения закрыта досками, в которых есть небольшие окошки-подглядки. Такой обзор позволяет животным чувствовать себя в большей безопасности, вследствие чего им комфортнее проявлять природное поведение», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Во время церемонии открытия новой экспозиции Светлана Акулова рассказала немного о пятнистых подопечных зоопарка. По отзывам зоологов, это очень «интеллигентные» кошки без малейшей агрессии. Унцику и Дайне нравятся ветеринарные тренинги. А ещё, как и любые кошки, они любят коробки – особенно когда киперы прячут туда всякую вкуснятину, которую приходится старательно доставать.

Вольер спроектирован для комфортного проживания нескольких снежных барсов одновременно – в перспективе здесь с комфортом смогут расположиться не только самец и самка, но и их детёныши. Здесь оборудованы специальные места, где Дайна сможет воспитывать потомство, если оно появится.

Интересный факт Снежный барс (Panthera uncia) – самая высокогорная кошка в мире, обитающая на высотах от 1500 до 6000 метров над уровнем моря. Эти хищники идеально приспособлены к жизни в суровом климате высокогорья: широкие лапы-снегоступы облегчают передвижение по насту зимой, длинный пушистый хвост помогает балансировать и менять направление движения прямо в прыжке, а заодно согревает лапы и нос в лютые морозы, длинный и густой мех защищает от низких температур.

Идейным вдохновителем, инициатором и одним из организаторов строительства вольера стал Председатель Межрегиональной Ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис»" Али Муссаевич Узденов. Он выступает опекуном Унцика и Дайны, обитающих теперь в Московском зоопарке, и приехал на открытие нового вольера. Также на церемонии присутствовал министр культуры Москвы Алексей Фурсин.

Новый вольер барсов расположен на Старой территории Зоопарка, рядом с Кругом катания. Совет от редактора Russian Traveler: ищите ирбисов в тени валунов и деревьев или на верхнем ярусе, где они могут наблюдать за происходящим свысока.

Также у одного из входов в Московский зоопарк появился новый многофункциональный просветительский стенд, посвященный снежным барсам. Он расположен в двух шагах от остановки автобуса №366 на Большой Грузинской улице. Теперь здесь можно прочитать интересные факты о барсах, оценить размер подушечек лап у котят и взрослых особей (и даже потрогать их), зарядить телефон и отдохнуть в тени под козырьком.